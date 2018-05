Erste Wahl seit 2009: Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Parlamentswahl im Libanon

BeirutIm Libanon wird zum ersten Mal seit neun Jahren ein neues Parlament gewählt. Wähler stellten sich am Sonntag bereits früh morgens an, um teilzunehmen. Die Abstimmung findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt, in der Nähe der Wahllokale und auf wichtigen Kreuzungen waren Tausende Soldaten und Polizisten im Einsatz. Bei der Wahl stehen sich im Wesentlichen zwei Lager gegenüber: eine vom Westen unterstützte Koalition unter Führung von Ministerpräsident Saad Hariri und die vom Iran gestützte Hisbollah-Gruppe.