EU-Austritt Konservative stellen sich offenbar gegen Mays Brexit-Plan

LondonDie britische Premierministerin Theresa May muss bei ihrem Brexit-Plan einem ehemaligen Regierungsmitglied zufolge in ihrer eigenen Partei mit mindestens 40 Gegenstimmen rechnen. Bei einem Abkommen, das das Land „halb in und halb außerhalb der EU“ lasse, würden dies wohl mindestens 40 konservative Parlamentsabgeordnete nicht akzeptieren, sagte der frühere Brexit-Staatssekretär Steve Baker dem Radiosender BBC am Dienstag. In dem Fall wäre sie im Unterhaus wohl auf Unterstützung der Labour-Opposition angewiesen.