 EU-Austritt: Tausende Firmen haben Brexit-Notfallpläne

Großbritannien will schon in zwei Monaten – am 29. März – die Europäische Union verlassen. Das Parlament in London ist aber völlig zerstritten und hat das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Abkommen abgelehnt. Am Dienstag will die Regierungschefin im Unterhaus über ihren „Plan B“ abstimmen lassen.