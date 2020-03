EU-Operation Neue EU-Operation „Irini“ endgültig bestätigt – Start am 1. April

„Irini“ soll hauptsächlich das seit Jahren brüchige UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen – aus der Luft, per Satellit und auf dem Meer. Der Einsatz ist auf ein Jahr angelegt und ersetzt die Operation „Sophia“, die an diesem Dienstag ausläuft. Dabei soll „Irini“ Schiffe, die in Verdacht stehen, Waffen oder ähnliches an Bord zu haben, in Einklang mit einer UN-Resolution auf hoher See überprüfen können.