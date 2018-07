Europäische Union: Asselborn warnt vor Existenzkrise

In Polen gingen Bürger gegen „Machenschaften“ ihrer Regierung auf die Straße, die Richter absetze oder beiseiteschiebe. „Das hatten wir alles schon in Europa. In einer Zeit, in der die Menschen nicht das Glück hatten, in einer Demokratie zu leben. Man kann doch nicht einfach dahin zurückkehren.“ Man habe es mit einer „existenziellen Krise“ in der EU zu tun: „Entweder die Orbanisierung für die Zukunft oder wir stehen für das Europa, das nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Idealen und Werten als Wertegemeinschaft aufgebaut wurde.“