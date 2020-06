Europäische Union Spaniens Wirtschaftsministerin Calviño will Eurogruppen-Chefin werden

Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño wird sich für das Amt als Vorsitzende der Euro-Gruppe bewerben. Das kündigte die Regierung in Madrid am Donnerstag via Twitter an. Die Führungsperson der Euro-Gruppe organisiert die Beratungen der Finanz- und Wirtschaftsminister der 19 Länder mit der gemeinsamen Währung und lotet bei strittigen Themen Kompromisse aus.