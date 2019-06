Explosion auf Öltanker: Norwegische Reederei schließt technisches oder menschliches Versagen aus

OsloNach dem mutmaßlichen Angriff im Golf von Oman hat die Reederei des norwegischen Öltankers „Front Altair“ mechanisches oder menschliches Versagen als Explosionsursache ausgeschlossen. Was die Detonation tatsächlich ausgelöst habe, sei nach wie vor unbekannt und werde untersucht, teilte die Reederei Frontline am späten Freitagabend mit. Solange es keine weiteren Informationen gebe, werde Frontline „extreme Vorsicht“ walten lassen, wenn es um neue Transportaufträge in der Golfregion gehe.