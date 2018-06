Fastenmonat: Streit in Jerusalem um nächtliche Gesänge zum Ramadan

JerusalemEs ist drei Uhr nachts in der Jerusalemer Altstadt. Ein 15-Jähriger schlägt die Trommel mit all seiner Kraft, der Rhythmus hallt mit dem Gesang seines arabischen Freundes durch die Gassen. Sie setzen die Tradition der „Misaharati“ fort und wecken so während des Fastenmonats Ramadan die Muslime auf, damit diese beten und vor dem Morgengrauen essen können, bevor sie tagsüber bis Sonnenuntergang fasten.