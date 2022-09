Fliehende Russen Nach Teilmobilmachung: Langer Stau an der russisch-georgischen Grenze

Am Übergang Kjachta an der russisch-mongolischen Grenze scheint derzeit kein vergleichbarer Andrang zu herrschen – zumindest, was die Verkehrsdaten von Yandex Maps angeht. Google Maps ist in dieser Weltregion nicht weit genug verbreitet, die Datenlage also zu dünn, um ein klares Bild abzugeben. Allerdings lässt auch eine niedrig aufgelöste Satellitenaufnahme vom Donnerstag hier nicht auf ein riesiges Verkehrsaufkommen schließen, allenfalls auf ein paar 100 Meter Stau.