Frankreich Macrons Umfragewerte sacken weiter ab

ParisDer französische Präsident Emmanuel Macron büßt in der Bevölkerung immer mehr an Popularität ein. In einer Umfrage des des Instituts Ifop für „Le Journal du Dimanche“ zeigten sich lediglich 29 Prozent der Befragten mit dem Präsidenten zufrieden. Im August waren es noch 34 Prozent und im Juli 39 Prozent gewesen. Für die jüngste Erhebung wurden vom 14. bis 22. September 1964 Franzosen befragt.