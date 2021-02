Darüber hinaus stellt das Prinzip der Einstimmigkeit in Verbindung mit der Regel, dass sämtliche Teilabkommen des Welthandelsrechts für jedes Mitglied bindend sind (Single Undertaking), eine immer stärker wirkende Barriere für Reformen, weitergehende Liberalisierung oder die Lösung von generellen Konflikten wie der Streit über die Behandlung von Subventionen an Staatsunternehmen dar. Denn Single Undertaking bedeutet im Gegenzug natürlich auch, dass jedes Mitglied ein Vetorecht hat. Ein Ausweg ist der sogenannte Plurilateralismus, also eine Einigung einiger Mitgliedsländer über bestimmte Fragen wie e-Commerce, Umweltschutz oder Investitionsförderung. Zu diesen und anderen Themen gibt es bereits plurilaterale Initiativen innerhalb der WTO. Es ist nicht auszuschließen, dass einige WTO-Mitglieder sich in Zukunft so häufiger über den Widerstand von Mitgliedern, die kein Interesse an den jeweiligen Themen haben, hinwegsetzen wollen. Für diesen Prozess müssen Regeln gefunden werden.