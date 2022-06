G7-Gipfel: Johnson will britische Stahlhersteller schützen – Konflikt mit WTO droht

Der britische Premierminister Boris Johnson will die heimischen Stahlhersteller vor steigenden Energiekosten schützen. „Wir haben im Vereinigten Königreich ein System, in dem wir unsere Industrie nicht so bevorzugen, wie es einige andere Länder tun“, sagte Johnson am Sonntag bei seiner Ankunft zum G7-Gipfel in Deutschland. „Das müssen wir ändern. Wir müssen die britische Stahlindustrie mit viel billigerer Energie und billigerem Strom für ihre Hochöfen versorgen.“