Gastbeitrag: Warum der Westen die Krim-Annexion anerkennen und Iran-Sanktionen verschärfen sollte

Israel zog klare „rote Linien“, die es, anders als US-Präsident Barack Obama, auch einhalten musste: Tel Aviv liegt näher an Damaskus als Washington. Ross und Reiter wurden klar benannt: Eine dauerhafte Stationierung iranischer Verbände in Syrien sei ebenso inakzeptabel wie Raketen-, Giftgas- oder sonstige Materiallieferungen in den Libanon. Israel war also kein Aggressor, sondern unterband mit gezielten und begrenzten Luftschlägen existenzielle Bedrohungen durch zwei selbsternannte Erzfeinde.