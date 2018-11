Gemeinsame Bewerbung Nord- und Südkorea wollen Olympische Spiele 2032 ausrichten

Die Nachbarn kündigten an, an internationalen Sportwettbewerben im jeweils anderen Land teilzunehmen und auch Freundschaftsspiele zu organisieren. Letzteres könne an besonderen Jahrestagen geplant werden, wie dem ersten Jahrestag des koreanischen Gipfeltreffens im April und dem der Winterspiele in Pyeongchang, erklärte der südkoreanische stellvertretende Sportminister Roh Tae Kang. Die nordkoreanische Delegation wurde angeführt von seinem Kollegen Won Kil U.