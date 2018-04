Gerichtsentscheidung: Russische Regierung blockiert Chat-App Telegram

Telekommunikationsanbieter wurden angewiesen, Telegram in Russland zu blockieren. Zuvor hatte ein Gericht in der vergangenen Woche entschieden, die App solle in Russland gesperrt werden, bis Telegram die für eine Entschlüsselung verschlüsselter Nachrichten erforderlichen Daten herausgibt. Die Kommunikationsaufsicht hatte dies gefordert. Russische Behörden haben den Vorwurf erhoben, dass Telegram von gewalttätigen Extremisten genutzt werde.