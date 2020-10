Gewalttat: Mindestens drei Tote bei Messerangriff in Nizza

Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land und zu Spannungen zwischen der französischen Regierung und islamisch geprägten Ländern, allen voran der Türkei. Ob der Angriff in Nizza in Zusammenhang mit dem Karikaturen steht, war zunächst nicht klar.

Die Kirche Notre Dame in Nizza befindet sich an einer beliebten Einkaufsstraße. Reuters-Journalisten zufolge hat die schwerbewaffnete Polizei die Gegend im Zentrum von Nizza abgesperrt.