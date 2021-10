Gipfeltreffen: Entwurf: G20 bekennen sich zu Klimaziel „in Reichweite“ von 1,5 Grad

Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländern wollen sich auf dem G20-Gipfel in Rom zu ehrgeizigeren Klimazielen bekennen als bisher. „Wir erkennen an, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei 1,5 Grad viel geringer sind als bei zwei Grad und dass sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten“, heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf der Gipfelerklärung. „Wir verpflichten uns, die existenzielle Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen“.