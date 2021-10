Glitzermetropole „Dubai steht nicht nur für Influencer, Luxus-Hotels und Wolkenkratzer“

Dubai muss sich also neu erfinden. Wie?

Dubai könnte einen Schwerpunkt auf die Hub-Funktion legen, also dass Unternehmen von hier aus ihre Aktivitäten in einer wachsenden Region steuern, die weit über die Golfregion hinausgeht. In vielen Fällen betreuen uns Mitglieder bspw. den afrikanischen Kontinent mit seinen vielen Potenzialen aus den Emiraten heraus. Darüber hinaus sehen wir spannende Überlegungen unserer emiratischen Partner, verstärkt verarbeitende Industrie anzuziehen, die bislang nur punktuell in den Emiraten vertreten ist. Bislang ist Dubai ja vor allem ein Dienstleistungsstandort. Die Regierung plant große, eigene Investitionen, um etwa Pharma- und Nahrungsmittelkonzerne in die Emirate zu bringen und Exportkapazitäten zu entwickeln. Daraus sollten sich auch Geschäfte für mittelständische Unternehmen ableiten lassen, für Maschinenbauer und Experten bspw. zum Thema Industrie 4.0.