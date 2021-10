Globale Lieferengpässe Wachstum der US-Wirtschaft so schwach wie zuletzt vor einem Jahr

Derweil beantragten in der vergangenen Woche weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe. Insgesamt stellten 281.000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Unterstützung, rund 10.000 weniger als in der Vorwoche. Es war das niedrigste Niveau seit März 2020 und die dritte Woche in Folge, in der die von Ökonomen viel beachtete Zahl unter der Marke von 300.000 blieb.



