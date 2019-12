Görlachs Gedanken: Aufbruch in eine Dekade des Wandels

Es leben zu viele Menschen auf der Welt, mit weitreichenden Konsequenzen nicht nur für das Klima: Was sollen diese Menschen arbeiten, in was sollen sie ausgebildet werden? Wenn Nationen wie Indien und Mexiko für ihre Jugend auf Programmieren setzen, dann liegen sie damit womöglich falsch. Algorithmen sind schon heute in der Lage, sich selbst im Betrieb zu verbessern. Unter Umständen werden daher bald nicht mehr so viele Coder gebraucht wie erhofft. Die neue Stufe der Industrialisierung, genannt 4.0, wird die Lieferketten überall auf der Welt verändern: Wenn Autoteile vor Ort ausgedruckt werden können, brauchen sie nicht mehr auf Schiffen durch die Welt transportiert zu werden. Das wird erheblichen Einfluss auf die Produktion in Ländern haben, die heute als Niedriglohnländer gelten. Was werden diese Menschen tun, wenn ihnen diese Arbeit genommen sein wird?