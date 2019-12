Gut möglich, dass Historiker eines Tages 2019 als Scharnierjahr bezeichnen werden – als Datum eines längerfristigen Übergangs, in dem die Vergangenheit noch nicht gestorben war und die Zukunft noch nicht begonnen hatte: als Referenz für einen Zeitraum, in dem sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel vollzog, ein Umschlag in der Art und Weise, wie wir auf die Welt blicken – wie wir sie denken. Darauf deutet allein schon das ideenpolitische Interesse hin, das neuerdings wieder Karl Polanyi und seinem Hauptwerk „The Great Transformation“ (1944) entgegengebracht wird. Aber darauf weisen auch einige realpolitische Entwicklungen und Diskussionen in diesem Jahr hin, die unsere Gesellschaft in den Zwanzigerjahren prägen werden.