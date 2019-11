In Hongkong wird das doch in aller Klarheit deutlich: Die pro forma gewählte, von Pekings Gnaden amtierende Führungskraft Carrie Lam hat längst das Vertrauen der Hongkonger verloren. Da sie aber nicht zurücktreten darf, weil Peking das nicht will, kommt die Stadt nicht zur Ruhe und die Wirtschaft der Finanzmetropole leidet.



„Bad Governance“ heißt in Hongkong auch, dass die Machthaber versäumt haben, erschwinglichen Wohnraum zu bauen. Anders als in Singapur. Beides sind keine Demokratien. In Singapur wurde bloß ein Fehler vermieden, der in Hongkong gemacht wurde. Daran wird schnell einsichtig, dass Nicht-Demokratien nicht automatisch zu besserer oder gar zu „good governance“ neigen, die der in Demokratien überlegen wäre.