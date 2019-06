Die kommunistische Führung hat fürs Erste nachgegeben. Das umstrittene Auslieferungsgesetz aus Hongkong in die Volksrepublik China kommt nicht. Die Hongkonger demonstrieren weiter, für die Absetzung der jetzigen Führung des Stadtstaates. Für Peking steht viel auf dem Spiel: Durch das Verhalten der Zentralführung unter Präsident Xi in den vergangenen Jahren hat sich in der autonomen Region der Wille zur Abspaltung und zur Unabhängigkeit etabliert. Die Situation ist eskaliert, weil sich Peking an die Verträge, die bei der Übergabe Hongkongs an China unterzeichnet wurden, nicht mehr halten möchte.