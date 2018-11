Und dennoch ist Peking heute ganz und gar, um nicht zu sagen auf Gedeih und Verderb, darauf angewiesen, dass die von den USA errichtete liberale Weltordnung erhalten bleibt. Die Volksrepublik hat im wahrsten Sinne des Wortes ihr Kapital in die Initiative „One Belt, one Road“ investiert. Das ist ein weite Teile der Welt umspannendes Netzwerk aus Straßen, Häfen und Flughäfen, das China mit dem Rest der Welt, mit den Handelspartnern, die das Land beliefern, verbindet. Kritiker sagen, dass diese Einrichtungen auch als Elemente militärischer Infrastruktur begriffen und so auch genutzt werden könnten. Die Sicht auf die Welt, die China, auch ohne Kriegsabsichten, durch „One Belt, one Road“ offenbart, ist eine andere, die auch beunruhigen kann: man begreift in Peking den Rest der Welt als Zulieferer dieses riesigen Reiches, das sich seit Jahrtausenden als jenes der Mitte versteht und von dem der aktuelle Präsident Xi sagt, dass es nunmehr bereit sei, seinen angestammten, von der Geschichte für es vorgesehenen Platz, nach zwei Jahrhunderten der Demütigung durch westliche Kolonialherren wieder einzunehmen.