Görlachs Gedanken: Hong Kong ist dieser Tage der traurigste Ort der Welt

Und dann kamen die Randalierer in den weißen T-Shirts, die die verfahrene Situation zu Pekings Gunsten aufbrachen: Sie verletzten Passanten, Journalisten und eine schwangere Frau. Die – ebenfalls von Peking beeinflusste – Polizei Hong Kongs schaute weg. Und nun ist die Stadt durch diese Verbrecher, die in Hong Kong glasklar als Einflusstruppe Chinas gebrandmarkt werden, an den Rand des Kollapses gerückt. Das gefällt Peking! Denn nun kann es auftrumpfen und drohen, die „Volksbefreiungsarmee“, die in Hong Kong stationiert ist, ausrücken und Ruhe herstellen zu lassen.