Gemäß dem neuen Regelwerk sollen all diejenigen, die sich im Land aufhalten und für eine Green Card bewerben, diese nicht mehr erhalten, sollten sie je sozialstaatliche Leistungen in Anspruch genommen haben. Diese werden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Herzkammer des enthemmten Kapitalismus, von jeher nicht üppig verteilt. Vieles davon sind Sachleistungen in Form von Essensmarken, Wohn-Gutscheinen oder Formen medizinischer Grundversorgung. Wer also in den USA lebt, arbeitet, Steuern zahlt, und sich irgendwann für eine Green Card bewerben möchte, der sollte - auch wenn ihm das rechtlich weiterhin zusteht - keine der genannten Leistungen in Anspruch nehmen.