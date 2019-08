Görlachs Gedanken: Welche Lehren ziehen wir aus den Bränden im Amazonas-Gebiet?

Ist das die Antwort der Menschheit auf den Klimawandel? Als ich in der Schule war, lernten wir bereits, dass x Fußballfelder Regenwald pro Tag vernichtet werden. Dreißig Jahre später hat sich scheinbar nicht viel getan. Was sagt das über unsere Spezies? Wir laufen sehenden Auges in das, was machen Kommentatoren den „Klima-Genozid“ nennen. Die Folgen unseres rücksichtslosen Verhaltens werden Millionen Menschen in diesem Jahrhundert das Leben kosten.