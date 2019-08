Peter Wohlleben „In Deutschland gibt es eher Plantagen als Wälder“

Also ist der Klimawandel gar nicht schuld am Kränkeln der Wälder?

Durch den Klimawandel werden Probleme nur verschärft, die wir immer schon hatten. Dürren und Stürme sind ja keine neuen Naturphänomene. Jetzt haben wir hier aber Wälder, denen es schlecht geht, weil die falschen Bäume gepflanzt wurden. Natürlich halten die Wetter-Extreme nicht so gut aus wie gesunde Wälder.



Kann man dem deutschen Wald noch helfen?

Klima ist gerade ein großes Thema und das ist auch gut so. Die Politik stürzt sich jetzt auf alles, was da reinpasst, somit auch auf den Schutz der deutschen Wälder. Was Politiker aber verstehen müssen, ist, dass man sich Natur nicht bauen kann. Mit Geld können wir höchstens den Klimawandel aufhalten, durch die Investition in innovative Projekte.



Also ist Geld keine Lösung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) lädt im September zum nationalen Waldgipfel. Was erwarten Sie von der Veranstaltung?

Wenn ich mir das Programm für den Waldgipfel so anschaue, dann ist das eher ein Holzgipfel. Da geht es relativ wenig darum, wie wir den echten Wald zurückbekommen. Klöckner sollte nicht Bundeswaldministerin, sondern Bundesplantagenministerin genannt werden. Mir scheint, als stünden da überwiegend wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Das System ist fokussiert auf Holz und nicht auf Bäume.