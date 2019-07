Grenzhändler: Hongkongs Regierung verurteilt Gewalt bei jüngsten Protesten

Am Sonntag waren neue Protestmärsche geplant, dieses Mal in der Stadt Sha Tin im Gebiet zwischen der Insel Hongkong und der chinesischen Grenze. Hier richtet sich der Zorn der Demonstranten gegen Tagestouristen aus der Volksrepublik, die in Sha Tin schon wiederholt für Unmut in der Bevölkerung gesorgt haben. Nach amtlichen Statistiken haben in den ersten fünf Monaten des Jahres fast 24 Millionen Menschen aus der Volksrepublik Hongkong besucht - knapp 18 Prozent mehr als im Vorjahr. In Hongkong leben rund 7,4 Millionen Menschen.