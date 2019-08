Griechenland : Neue Regierung in Athen verabschiedet ein Gesetz nach dem anderen

Athen Der Spruch „sigá sigá“ – immer schön langsam – gehört zu den liebsten eines jeden Griechenlandurlaubers. Im Wortschatz von Kyriakos Mitsotakis hingegen scheint er nicht vorzukommen – der Premier regiert im Sauseschritt. 24 Stunden nach der Parlamentswahl am 7. Juli stand die neue griechische Regierung, eine Woche später nahm das neue Parlament die Arbeit auf, und seither vergeht in Athen kaum ein Tag, an dem nicht ein neues Gesetz, eine neue Maßnahme verabschiedet wird.