Griechenland: Tsipras muss sein Kabinett umbilden

Dem scheidenden Wirtschaftsminister Papadimitriou war dabei eine besondere Rolle zugedacht. Geboren im nordgriechischen Thessaloniki, hatte der am New Yorker Columbia College ausgebildete Ökonom fast sein ganzes Leben als Universitätslehrer in den USA verbracht, bevor ihn Tsipras 2016 in sein Kabinett holte. Zu Papadimitrious Aufgaben gehörte es, bei ausländischen Investoren und an den Finanzmärkten um Vertrauen für Griechenland zu werben. Dem 71-Jährigen kam dabei der Nimbus des überparteilichen Wirtschaftswissenschaftlers zugute.