Großbritannien: Britischer Premierminister Johnson ernennt neuen Stabschef

Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen neuen Stabschef ernannt. Sein Büro teilte am Donnerstag mit, dass Dan Rosenfield den Posten am 7. Dezember übernehmen werde. Rosenfield hat zuvor bei der Beraterfirma Hakluyt und früher bei der Bank of America gearbeitet. Er war zudem Berater der früheren britischen Schatzkanzler Alastair Darling und George Osborne.