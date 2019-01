 Großer Belt: Zahl der Toten bei Zugunglück in Dänemark erhöht sich

KopenhagenNach dem schweren Zugunglück in Dänemark ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Bei dem Vorfall auf der Brücke über den Großen Belt seien fünf Frauen und drei Männer ums Leben gekommen, teilte die dänische Polizei am Donnerstag mit. „Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass zwei weitere Personen getötet wurden“, sagte ein Polizeisprecher. Vier von ihnen seien identifiziert. Kinder seien nicht darunter. Schlechtes Wetter und erhebliche Schäden an dem Zug erschwerten die Aufklärung.