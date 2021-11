Haiti: Banken schränken Dienste in Haiti wegen Benzinkrise ein

Die Benzinkrise in Haiti hat sich verschärft und zu geplanten Teilschließungen bei den Banken in dem Karibikstaat geführt. Ab kommendem Montag würden die Finanzhäuser nur drei Tage in der Woche statt an sechs Tagen ihre Dienste anbieten und schon am frühen Nachmittag schließen, teilte der Berufsverband der Banken am Freitag mit. Engpässe bei Benzin würden die Institutionen zu diesen Maßnahmen zwingen.