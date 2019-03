Handel: Türkei kritisiert USA für Verlust von Sonderstatus in Handelsfragen

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte am Montag (Ortszeit) in Washington mitgeteilt, US-Präsident Donald Trump wolle Indien und der Türkei den Status als Entwicklungsländer aberkennen. Damit werde er den mit dem bisherigen Sonderstatus verbundenen zollfreien Export von Waren in die USA auch nicht mehr genehmigen.