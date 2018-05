Handelskonflikt: USA präsentieren China weitreichende Forderungen

Die USA haben von China die Reduktion seines Handelsdefizits um 200 Milliarden Dollar bis 2020 verlangt. Diese Zahl stehe in einem Dokument für die am Freitag zu Ende gegangenen Handelsgespräche in Peking, bestätigte ein US-Regierungsbeamter. Bei den Gesprächen wurde laut Handelsministerium ein Mechanismus vereinbart, mit dem die Streitpunkte abgearbeitet werden sollen. Es gebe aber noch große Differenzen, berichteten chinesische Staatsmedien.