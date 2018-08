Handelsstreit: China droht mit Zöllen auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar

PekingChina will bei neuen US-Zöllen auf seine Produkte mit Gegenmaßnahmen reagieren. Das chinesische Handelsministerium kündigte am Freitag an, die Regierung werde gegebenenfalls auf Einfuhren von US-Produkten im Handelsumfang von 60 Milliarden Dollar neue Abgaben erheben. Je nach Produkt gehe es um neue Zollsätze von fünf, zehn, 20 und 25 Prozent. Sie sollen dann gelten, wenn die USA ihre eigenen Drohungen wahrmachen.