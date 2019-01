Handelsstreit Chinas Industrie schrumpft

Der Caixin PMI konzentriert sich auf kleinere und mittlere Firmen, die als besonders exportorientiert gelten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex der Regierung, der eher auf größere, oft staatliche Konzerne zielt, wurde bereits am Freitag veröffentlicht. Auch dieser Konjunkturindikator zeigte ein Schrumpfen der Industrietätigkeit an: Er fiel im Dezember auf 49,4 Punkte von 50,0 Punkte im November. Zuletzt hatte es Anzeichen für eine Entspannung in dem Handelskonflikt der beiden weltgrößten Volkswirtschaften gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte sich nach einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping optimistisch geäußert. Es seien „große Fortschritte“ erzielt worden. Xi beschwor am Dienstag in einer Botschaft an Trump die Vorzüge einer Zusammenarbeit beider Staaten.