Handelsstreit: EU-Finanzminister nehmen US-Zollpolitik bei G20-Treffen ins Visier

BrüsselDie Finanzminister der Europäischen Union wollen die US-Zollpolitik beim nächsten G20-Treffen auf die Tagesordnung setzen. Demnach kritisieren sie einseitige Handelsmaßnahmen der USA und drohen mit einer entschlossenen Reaktion, wie aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung für das Ministertreffen am Freitag in Brüssel hervorgeht, den Reuters am Donnerstag einsehen konnte.