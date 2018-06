Kommen US-Autozölle, steigen Preise und Arbeitslosenzahl.

Sollten umfassendere Autozölle verhängt werden, unterbrechen sie nach Ansicht von Experten eine Jahrzehnte alte symbiotische Lieferkette für Fahrzeugteile. Sie lassen zudem Autopreise steigen, drosseln den Verkauf von Neuwagen, kosten Jobs in den USA, Kanada und Mexiko und bremsen angrenzende Wirtschaftszweige aus. „Es scheint so katastrophal zu werden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie es wirklich machen“, sagt Kristen Dziczek, stellvertretende Leiterin des Bereichs Arbeit und Wirtschaft im Center for Automotive Research, einer Denkfabrik der Autoindustrie in den USA.