 Haushaltsstreit: Italiens Regierung will Defizit nur mäßig reduzieren

Noch am Vortag hatte „La Repubblica“ berichtet, Finanzminister Giovanni Tria wolle das Defizit im Staatshaushalt im nächsten Jahr auf 2,0 Prozent nach 1,8 Prozent im laufenden Jahr drücken. Allerdings wolle die EU-Kommission allenfalls eine Quote von 1,95 Prozent akzeptieren. Die Vorgängerregierung der aktuellen Regierungskoalition in Rom hatte der EU zugesagt, im kommenden Jahr das Defizit von 0,8 Prozent zu drücken.