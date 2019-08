Himalaja-Region: Pakistan beantragt Treffen von UN-Sicherheitsrat zu Kaschmir-Konflikt

New York Im wieder aufgeflammten Kaschmir-Konflikt hat Pakistan am Dienstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. „Pakistan wird keinen neuen Konflikt provozieren. Aber Indien sollte unsere Zurückhaltung nicht mit Schwäche verwechseln“, schrieb der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureishi in einem Brief an den Sicherheitsrat, den Reuters einsehen konnte. „Sollte Indien erneut zu Gewalt greifen, wird Pakistan gezwungen sein, sich mit all seinen Möglichkeiten selbst zu verteidigen.“