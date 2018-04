Historischer Gipfel: Südkoreas Präsident empfängt Nordkoreas Machthaber - Kim will „freimütig“ diskutieren

PanmunjomDas erste Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In hat auf der südkoreanischen Seite des Grenzdorfes Panmunjom begonnen. Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) überquerte Kim Jong Un die Grenze und betrat damit südkoreanischen Boden. Der Machthaber wurde an der Demarkationslinie in der gemeinsamen Sicherheitszone von Moon Jae In empfangen.