Hohe Verschuldung: Japan erwartet erst 2025 ausgeglichenen Haushalt

Die längste Wachstumsphase der japanischen Wirtschaft seit Jahrzehnten fand im ersten Quartal ein jähes Ende: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte aufs Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent - dreimal so stark wie von Ökonomen vorhergesagt. Zuvor war die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt acht Quartale in Folge gewachsen. Eine so lange Erfolgsserie hatte es seit der Boomzeit in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht mehr gegeben. Für ihr vorläufiges Ende sorgten schrumpfende Investitionen und Konsumausgaben.