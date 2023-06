Hongkong: China beschränkt vor Jahrestag des Tian'anmen-Massakers Zugang zum Platz des Himmlischen Friedens

In Hongkong, dem letzten von China kontrollierten Gebiet, in dem noch lange Gedenkfeiern stattfinden konnten, nahm die Polizei am Samstag acht Menschen fest, darunter Aktivisten und Künstler. Vier seien wegen Störung der Ordnung auf öffentlichen Plätzen oder wegen mutmaßlicher aufrührerischer Handlungen in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei in Hongkong am Samstag mit. Die vier anderen stünden unter Verdacht, Landfriedensbruch begangen zu haben. Nachfragen zu den Vorwürfen beantwortete die Polizei nicht.