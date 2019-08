Hongkong: Demonstranten und Polizei stoßen erneut gewaltsam zusammen

Hongkong In Hongkong haben tausende Menschen das zehnte Wochenende in Folge gegen die Peking-treue Regierung von Carrie Lam protestiert. Am Sonntag schlugen die meist friedlichen Kundgebungen zum Teil in Gewalt um. Im Stadtteil Sham Shui Po versammelten sich überwiegend junge Leute vor einer Polizeiwache.