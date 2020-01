Huawei Brüssel empfiehlt Einschränkungen für riskante Anbieter im 5G-Netz

Die Position ähnelt der Entscheidung der britischen Regierung, die am Dienstag beschloss, dass „hochriskante“ Anbieter nicht im besonders sicherheitsrelevanten Kernnetz, aber in Randbereichen zum Zuge kommen können. Großbritannien will den Einsatz von Technologie des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes beschränken, aber nicht verbieten. Das hat die Regierung in London am Dienstag entschieden.