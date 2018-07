Hyperinflation Venezuela streicht fünf Nullen aus der Währung

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat neue Banknoten für sein krisengeplagtes Land angekündigt. Die Geldscheine haben fünf Nullen weniger und sollen ab dem 20. August ausgegeben werden, sagte er am Mittwoch. Im Gespräch mit seinem Wirtschaftsteam erklärte er im Staatsfernsehen zudem, einen neuen Fokus auf den Ölsektor legen zu wollen. Vor zwei Tagen hatte der Internationale Währungsfonds vor einer Inflation in Höhe von mehr als einer Million Prozent in Venezuela gewarnt. Der IWF verglich die Zustände mit jenen in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg.