Iran „Trump spielt den iranischen Hardlinern in die Hände“

Also sind Sie in Ihrer Bewertung des Abkommens zwiegespalten?

Das Problem ist: Europa und Deutschland haben es in den vergangenen Jahren versäumt, ihr wirtschaftliches, diplomatisches und politisches Gewicht einzusetzen, um iranische Kurskorrekturen in der Innen- und Regionalpolitik zu erwirken. Das ist fatal. Auch deswegen hat die Politik des Wandels durch Handel und Annäherung nicht zum Erfolg geführt. Das müssen wir ganz nüchtern festhalten. Das bedeutet aber nicht, dass die Ziele dieser Politik nicht nobel seien. Hätte Europa die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen mit Iran stärker an politische Kurskorrekturen geknüpft, hätte diese Politik Schritt für Schritt zum Erfolg gelangen können. Hätte Europa früh genug nach Abschluss des Atomdeals solche politische Konditionalitäten geltend gemacht, so hätte man vielleicht sogar den nunmehr eingetretenen Showdown mit Trumps „hartem Exit“ aus dem Atomabkommen verhindern können. Wie dem auch sei, Trumps Rückzug ist vollkommen destruktiv und falsch.