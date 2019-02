 Israelischer Ministerpräsident: Auch Netanjahu kommt nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz

Gründe für die Absage Netanjahus nannte der Konferenzsprecher nicht und verwies an das Büro Netanjahus in Jerusalem. Dort lehnte ein Sprecher eine Stellungnahme zunächst ab. Von israelischer Seite war die Reise nach München nie offiziell angekündigt worden. Vor einer Woche teilte das Büro Netanjahus stattdessen mit, dass der Ministerpräsident unmittelbar vor der Sicherheitskonferenz am Mittwoch und Donnerstag an einer Nahost-Konferenz in Warschau teilnimmt.